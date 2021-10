Elezioni Buti, tra le due omonime vince il centrosinistra

Elezioni Buti, ancora a sinistra

A Buti nel Pisano era lotta tra due omonime, che si chiamano come il comune in cui si candidano: Arianna Buti in linea con il centrosinistra del sindaco uscente Alessio Lari, Monia Buti in discontinuità.

Proprio la prima ha trionfato con un'ottimo 67,15% e 8 seggi conquistati. Va da sé che Monia Buti ha ottenuto il restante 32,85% e 4 seggi in palio. L'affluenza di questa tornata elettorale era del 56,7% (62,47% precedenti).

