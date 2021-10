Elezioni Capalbio, Gianfranco Chelini sindaco con il 54%

Mentre nel capoluogo di provincia lo spoglio è ancora in corso, a Capalbio è stato eletto il nuovo sindaco. A indossare la fascia tricolore nel comune grossetano sarà Gianfranco Chelini, eletto con il 54,49% dei voti. Otto i seggi di Chelini, candidato in linea con l'amministrazione uscente terminata con la morte improvvisa del sindaco Bianciardi. Affluenza più alta che in altri comuni: il 74,52% degli elettori è andato a votare.

Il neo sindaco è seguito nei risultati da Alessio Teodoli, che con 'Vivere Capalbio' ha ottenuto il 34,59% dei voti e 3 seggi. Chiude la fila il centrodestra unito, rappresentato da Valerio Lanzillo, che con il 10,92% prende un seggio a Capalbio.