Elezioni Carmignano, Prestanti vince facile

Elezioni Carmignano, vittoria facile per il sindaco uscente

Nel Pratese l'unico comune al voto è Carmignano, dove il sindaco uscente Edoardo Prestanti (in recupero dopo un malore in chiusura di campagna elettorale) tentava un secondo mandato osteggiato solo da candidate donne: Angela Castiello con il supporto del centrodestra e Belinda Guazzini per una lista civica.

Il risultato era in salita per le due candidate e così è stato.

Già a 11 sezioni su 16, nelle schede scrutinate Prestanti supera il 70%. Manca il dato ufficiale per il completamento, ma il sindaco uscente può già festeggiare. La seconda classificata è Castiello, che aveva l'appoggio del centrodestra intero. Il suo dato dovrebbe attestarsi sul 19%, il 10% per Belinda Guazzini.