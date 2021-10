Elezioni Chiusi, con oltre il 61% vince il centrosinistra di Sonnini

In provincia di Siena, a Chiusi, è terminato il conteggio dei voti per queste elezioni amministrative 2021. Eletto sindaco con il 61,12% Gianluca Sonnini, con la lista Centrosinistra per Chiusi. Sonnini ha conquistato 2.308 voti e 8 seggi. L'affluenza è stata di poco superiore al 64%.

A correre per la fascia da sindaco anche Massimiliano Barbanera, che con il 23,25% ha totalizzato 2 seggi. Stessi seggi anche per il candidato Massimo Tiezzi, che con 'Chiusi Futura' ha totalizzato il 15,63% dei voti.