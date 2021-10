Elezioni Larciano, nella Valdinievole trionfa Amidei al 75%

Elezioni Larciano, Amidei vince facile

A Larciano durante le elezioni la sindaca Lisa Amidei si era ricandidata per il secondo mandato (il primo seguì alla salita allo scranno come vice dopo la morte del sindaco Pappalardo). Come sfidanti erano presenti Paolo Giovanni Mazzei per il centrodestra e Maurizio Romanelli per il Pci.

Lisa Amidei si riconferma in chiusura con il 75% preciso. Il 20,53% degli elettori ha invece optato per Mazzei e per il centrodestra. Otto seggi al centrosinistra, quattro al centrodestra. Romanelli con il Pci rischia di rimanere senza consiglieri comunali.