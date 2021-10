Elezioni Massarosa, dopo il commissariamento si torna al ballottaggio

Elezioni Massarosa, sarà ballottaggio

Cose più complicate per le elezioni a Massarosa: l'ex sindaco, decaduto per dimissioni dei consiglieri comunali, Alberto Coluccini ci riprova con la sua Civica Massarosa e l'appoggio di Fratelli d'Italia. Il resto del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, sostiene Carlo Bigongiari. Massimo appoggio del centrosinistra con 5 liste e il M5S per la candidata Simona Barsotti, già assessora in precedenti mandati. La candidata Sonia Sacchetti riunisce i simboli di falce e martello del Pci e di Rifondazione.

Con il completamento quasi totale delle sezioni (23 su 24), in vantaggio è la candidata del Pd Simona Barsotti con il 48,4%. Andrà però al ballottaggio con il candidato di Forza Italia e Lega Carlo Bigongiari. Entrerà in Consiglio comunale ma senza fascia Alberto Coluccini. Appuntamento tra due settimane.

Qui la diretta live delle elezioni