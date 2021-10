Elezioni Montevarchi, nell'Aretino predomina Chiassai Martini

A Montevarchi nell'Aretino ci sono tantissime liste per due soli candidati: il sindaco uscente Silvia Chiassai Martini, con 7 liste di centrodestra, e Luca Canonici che riunisce il centrosinistra e il M5S.

Il comune era a rischio ballottaggio per gli oltre 24mila abitanti, ma l'assenza di più di 2 candidati ha scongiurato il rischio.

Il sindaco uscente Chiassai Martini fa il botto e arriva al 60,28%. Diversamente dalle logiche toscane e nazionali la prima lista del lotto è quella di Forza Italia-Lista INdipendente, al 13,58%. Agli stessi livelli la lista personale della sindaca al 13,48%, segue Prima Montevarchi al 13,33%, Fratelli d'Italia solo all'8,73%, Montevarchi in Salute al 4,31%. Chiude la Lega al 3,05% e Per Levane Unita al 2,65%.

La magra consolazione per lo sfidante Canonici è che il Pd continui a essere il primo partito con il 23.56%. Le altre liste hanno preso dal 5% in giù: Luca Canonici Sindaco e Avanti Montevarchi-Europa Verde ottengono il 5,55 e il 5,13%. Fermo al 3,11% il M5S. Sinistra per Montevarchi e Montevarchi Democratica poco sotto il 2%.