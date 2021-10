Monticiano al centrosinistra, eletto sindaco Alessio Serragli

Elezioni Monticiano, Serragli eletto con il 60%

Nel senese a Monticiano, i cittadini sono tornati al voto dopo la scomparsa a 4 anni dall'elezione del sindaco Maurizio Colozza. Eletto a queste amministrative Alessio Serragli, in continuità con la precedente amministrazione di centrosinistra. Serragli ha ottenuto il 60,49% e 7 seggi. Nel piccolo comune l'affluenza è stata del 73,52%.

Il neo sindaco è seguito nei risultati da Giuliano Rosi per il centrodestra, che con 'Un futuro per Monticiano' ha raggiunto il 37,35% e gli altri 3 seggi rimanenti. Per il Pci chiude la lista Francesca Bruni, unica donna candidata, che si è fermata al 2,17%.