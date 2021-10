Elezioni Orbetello, dopo l'esclusione Pd vince ancora Casamenti

Solo due i candidati a Orbetello, dopo l'esclusione della lista Pd per Mario Chiavetta candidato. Erano rimasti in ballo solo Andrea Casamenti per il centrodestra e Paola della Santina, lista civica sostenuta da Sinistra Italiana e Rifondazione. Il Pd locale non ha dato indicazioni di voto e negli scorsi giorni c'è stata bagarre per l'appoggio mancato.

Casamenti (4.456 voti, 72,07%) ha tentato la volata e ci è riuscito. Già con la metà dei voti scrutinati, il vantaggio era di 3 preferenze su 4. Della Santina (1.727 voti, 27,93%) non è riuscita a raccogliere l'elettorato moderato di sinistra che avrebbe appoggiato Chiavetta, qualora fosse stato presente. Dunque il centrodestra sorride con il mantenimento della poltrona da sindaco di Casamenti