Elezioni Piazza al Serchio, riconfermato l'unico candidato presente

Elezioni Piazza al Serchio, secondo mandato per Carrari

In provincia di Lucca il Comune di Piazza al Serchio si è presentato a queste elezioni amministrative, del 3 e 4 ottobre 2021, con un solo candidato ovvero il sindaco uscente Andrea Carrari. Dopo il primo mandato, Carrari era l'unico in lista con "Un Futuro per Piazza al Serchio" per correre nuovamente verso la fascia tricolore.

Con tre sezioni scrutinate, Carrari è stato riconfermato sindaco totalizzando il 100% dei voti che sono stati 1272 validi su una popolazione elettorale di 2mila 279.

