Elezioni Pieve Fosciana, non c'è due senza tre per Francesco Angelini

Elezioni Pieve Fosciana, Angelini riconfermato sindaco con il 72,19%

Pieve Fosciana non si smentisce e non cambia idea, neanche a queste elezioni amministrative. Rieletto per il terzo mandato Francesco Angelini, che con Unione Democratica ha raggiunto il 72,19% e 7 seggi. Distacco mantenuto dunque dalla candidata Iolanda Turrini, che con la lista 'Per la Pieve e le sue frazioni' ha totalizzato il 27,81% e 3 seggi.

L'affluenza nel piccolo comune in Garfagnana è stata del 54,61%.