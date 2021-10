Elezioni Roccalbegna, bis di Galli unico candidato

Era una situazione peculiare quella di Roccalbegna, dove a candidarsi è stata una sola lista: quella del sindaco uscente Massimo Galli. Con l'ultimo decreto legge in merito alle elezioni 2021, il quorum in caso di lista unica per comuni fino a 15mila abitanti è del 40%. Altrimenti, commissariamento.

Così non è stato perché il risultato è del 62,84% dei votanti (79,17% alla scorsa tornata elettorale). Aspettiamo i risultati elettorali che sulle prime sezioni sono già sul 100% dei consensi (solo una scheda bianca o nulla avrebbe portato a un dato diverso).