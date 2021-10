Elezioni Sansepolcro, pari Laurenzi e Innocenti: sarà ballottaggio

Elezioni Sansepolcro, ballottaggio Laurenzi-Innocenti

A Sansepolcro si esce da un'esperienza con una lista civica che elesse Mauro Cornioli sindaco nel 2016. Stavolta a proseguire la tradizione sarà uno dei 4 candidati. Fabrizio Innocenti con il supporto di Lega e Fratelli d'Italia oltre che di altre tre liste, Laura Chieli con Fratelli d'Italia e Sansepolcro Futura, Andrea Mathias Laurenzi per il Pd. Separato il candidato del M5S Catia Giorni, con due liste in appoggio.

Saranno Laurenzi e Innocenti a sfidarsi tra due fine settimana.

Nessuno dei due candidati ha superato il 50%, anzi, sono sul filo del rasoio: Laurenzi (Csx) al 40,6%, Innocenti al 39,54%. In pratica 85 voti di differenza. Dalla sua Innocenti può contare sull'eventuale appoggio di Chieli (Fdi), ferma al 14,57%. Giorni del M5S seguendo le logiche nazionali potrebbe appoggiare il centrosinistra. Ma niente è escluso.

Il primo partito di Sansepolcro è il Pd al 24,29%. Per Laurenzi la lista RIformisti Adesso si piazza al 14,10%, mentre Insieme Possiamo si ferma al 3,53%. Per Innocenti la prima lista è quella di Borgo al Centro al 16,46%, segue la Lega e Forza Italia uniti al 15,94%, poi Cittadini per Sansepolcro al 4.03% e Moderati e RIformisti al 3,55%.