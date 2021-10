Trequanda, da vice a sindaco eletto Andrea Francini

Elezioni Trequanda, netto distacco del centrosinistra con il 76,79%

A Trequanda, in provincia di Siena, il sindaco uscente di centrosinistra Roberto Machetti ha dovuto farsi da parte dopo 2 mandati consecutivi. Il testimone è passato al vicesindaco, che oggi è stato eletto primo cittadino. Andrea Francini indosserà la fascia tricolore per il comune di Trequanda: ampio il distacco con gli altri candidati, che ha portato ad una vittoria con il 76,79% e 7 seggi.

Il candidato Pietro Ventura, per il centrodestra, ha raggiunto il 19,16% e i 3 seggi rimanenti. Chiude queste elezioni amministrative il 4,05% di Claudio Cresti, candidato per il Pci che non ha ottenuto nessun seggio. L'affluenza nel piccolo comune senese è stata del 67,28%.