Karate, in Romania brillano i ragazzi vinciani dell’Associazione Movement of Children

Movement of Children porta ancora una volta i colori della bandiera italiana e dello stendardo di Vinci sui gradini del podio di un Campionato Mondiale di karate.

Al 9th WUKF World Karate Championships, che si è tenuto a Cluj Napoca (Romania) dal 23 al 26 settembre 2021, i ragazzi dell’associazione vinciana non hanno avuto paura di salire sul tatami per le competizioni di kata (esercizi a solo) e kumite (combattimento), anche se tutti stavano affrontando un cambio di categoria che li ha portati a confrontarsi con atleti più grandi e con più esperienza di loro.

Da apprezzare gli ottimi piazzamenti nelle batterie individuali di Gabriele Martorana, Federica Cappelli ed Eduard Berza.

Ottima la medaglia di Bronzo ottenuta dalla squadra Junores di Kumite composta da Gabriele Martorana, Eduard Berza, Lorenzo Baccelli ed Alessandro Tesi che, in semifinale, hanno dovuto cedere alla forte squadra Rumena .

Stupendo e commovente l’oro guadagnato da Luca Cappelli nella categoria Adapted, che si è meritato la standing ovation di tutto il palasport e le congratulazioni del Presidente WUKF Liviu Crisan e del Segratario Generale WUKF Roberto Perri.

I ragazzi tornano da questa avventura rumena con la consapevolezza che possono continuare a stare sul

podio, ma anche prendendo coscienza degli aspetti psico fisici e tencici in cui ancora devono crescere.

Il Maestro Claudio Martorana ringrazia la Confederazione Karate Do Italia CKI nella persona del Dott. Robi

Morreale e la Federazione Italiana di Karate Do e Discipline Affini FEDIKA nella persona del Dott. Alessandro

Trolese per la fiducia che stanno dando ai suoi ragazzi che, ancora non hanno disfatto i bagagli e già si

stanno preparando per il prossimo Campionato Confederale Unificato di karate che si terrà al PalaMelo di

Quarrata.

Fonte: Ufficio Stampa