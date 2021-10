Nuova piattaforma di inserimento targhe ZTL a Firenze

A partire da mercoledì 6 ottobre cambierà il sistema di autorizzazione degli ingressi in ZTL per i clienti delle Strutture ricettive – Autoriparatori. Autonoleggio – Ospedali e Strutture sanitarie, Autorimesse commerciali con sede in ZTL e delle attività artigianali e commerciali della Zona A+ Oltrarno.

Da mercoledì gli inserimenti in lista bianca dovranno essere effettuati su una nuova piattaforma e non più su Benvenuto in ZTL (https://ztl.comune.fi.it).

“Invito la gentile utenza a controllare la posta in arrivo all’indirizzo e-mail registrato sul vecchio portale per prendere visione delle nuove istruzioni operative di cui al manuale inviato – comunica il Presidente SAS, Marco Semplici – ricordo che le informative già inviate sono pubblicate sul sito di Servizi alla Strada. Nel caso di mancata recezione della e-mail si invita a contattare l’indirizzo portalesms@serviziallastrada.it, oppure tel. 055.4040202 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30”.

Il Presidente Semplici ringrazia le Associazioni di categoria che in queste settimane sono state parte attiva nella campagna informativa all’utenza: “Abbiamo contattato e collaborato con le associazioni di categoria e i corpi intermedi per arrivare in maniera più efficace ad ogni singolo utente” afferma il Presidente che ribadisce “per eventuali disguidi o problematiche che potrebbero verificarsi invito a contattare immediatamente il servizio assistenza alla e-mail dedicata affinché possano essere risolte nel breve periodo, anche se auguriamo che ciò non accada”.

Fonte: Servizi alla Strada S.p.A. - Ufficio Stampa