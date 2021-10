Nuovi lavori al Velopattinodromo: il Comune di Siena investe 400mila euro

E’ di quattrocentomila euro l’investimento previsto dal Comune di Siena per nuovi lavori al Velopattinodromo in località Acquacalda. Lo ha stabilito la giunta comunale nell’ultima riunione. Si tratta di un cantiere che provvederà al rifacimento della pavimentazione della pista di pattinaggio corsa, dell’anello ciclistico e alla realizzazione di vari interventi complementari.

“Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria – commenta l’assessore all’edilizia sportiva Paolo Benini – che si è reso necessario per una struttura che riveste particolare importanza sia per il movimento ciclistico della città, sia per quanto riguarda il pattinaggio corsa che, in particolare con l’attività svolta dalla società Polisportiva Mens Sana, fa di Siena punto di riferimento nazionale e internazionale della disciplina. I lavori permetteranno di riqualificare e mettere in definitiva sicurezza un impianto molto utilizzato e che ha subito un notevole logorio, così come segnalato dalle associazioni sportive e dai singoli cittadini che lo frequentano quotidianamente. E’ nostra intenzione anche salire di livello per quanto riguarda gli eventi sportivi che possono essere organizzati e ospitati all’interno degli impianti comunali e anche per questo proseguiamo in nella serie di lavori di sistemazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva della città di Siena”.

L’intervento al Velopattinodromo è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche. Il cantiere prevede, fra l’altro, la fresatura delle pavimentazione, il posizionamento di nuove canalette, il rifacimento della stessa pavimentazione, la realizzazione di finitura in resina e la sostituzione della recinzione perimetrale. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, avviando l’iter per il cantiere.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa