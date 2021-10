Rescuer Training Practice, a Empoli giornata di formazione per 300 soccorritori

Trecento soccorritori hanno partecipato al Campus formativo “Rescuer Training Practice” organizzato dalle associazioni di volontariato dell’empolese (Misericordie, ANPAS, CRI), Centrale Operativa 118 e Azienda USL Toscana Centro, che si è svolto Domenica 3 Ottobre al Palazzo delle Esposizioni di Empoli. Un ottimo risultato per l’evento, volto all’approfondimento delle competenze dei soccorritori delle associazioni che insieme forniscono servizi sanitari di emergenza nell'empolese-valdelsa-valdarno, ma anche un momento importante di condivisione e collaborazione dopo la sosta dovuta all’epidemia da Covid-19.

A partire dalle ore 9.00, fino alle 18.00, i partecipanti hanno seguito i corsi tenuti da medici specialisti, infermieri dell’Azienda USL Toscana Centro, del 118 e da formatori delle associazioni, organizzati in “isole formative” dislocate negli spazi del Palazzo, dove è stato presente per l’intera durata della manifestazione anche una rappresentanza del NUE 112, con un punto informativo sulle attività e sul funzionamento della CUR di Firenze.

Molti i temi trattati nei vari focus formativi, dall’utilizzo dei device di ultima generazione presenti sulle ambulanze, come il dispositivo meccanico per compressione toracica LUCAS, adoperato in caso di pazienti in arresto cardiaco, alla gestione delle emergenze ostetriche, fino all’esercitazione del Metodo Sismax, che prevede piani di lavoro integrati per tutti gli attori che partecipano alla gestione delle maxi-emergenze sanitarie.

L’evento è stato inaugurato alla presenza del Consigliere Regionale Enrico Sostegni, del Sindaco di Empoli Brenda Barnini, del Vice Sindaco Fabio Barsottini, del Sindaco di Montelupo F.no Paolo Masetti, del Presidente delle Misericordie toscane Alberto Corsinovi e del Dott. Alessio Lubrani, Direttore NUE 1 1 2 Regione Toscana, che hanno inoltre omaggiato in un momento di commozione collettiva Luca Schauer, Coordinatore infermieristico del 118, prossimo al pensionamento.

“Il volontariato in Toscana è un vero e proprio patrimonio, una ricchezza della comunità – ha affermato il Consigliere Regionale Sostegni – di tutti i cittadini e delle istituzioni. Permette di assicurare servizi fondamentali al nostro territorio, formando cittadini che scelgono di dedicarsi agli altri. In questo senso possiamo definire il volontariato come una ricchezza sociale, perché è parte essenziale della costruzione delle relazioni.”

“Ringrazio le tre associazioni, Misericordie, ANPAS e CRI, che sono colonne portanti della nostra società, delle nostre comunità – ha detto il Sindaco Barnini – Chi ha scelto di diventare un loro volontario ha fatto una scelta bellissima, generosa e impegnativa, una scelta per il bene della popolazione. E quanto più si riesce a fare formazione, ed essere consapevoli degli strumenti che abbiamo a disposizione per intervenire nel momento del bisogno, tanto più la nostra popolazione ne avrà beneficio.” Il forte legame tra le associazioni e il territorio è stato sottolineato anche dal Sindaco Masetti, che ha auspicato di poter ospitare l’evento nel proprio Comune, con focus sulla Protezione Civile, di cui è Delegato nazionale Anci: “le vostre casacche – si è rivolto ai soccorritori – rappresentano la sicurezza per i cittadini, sotto tanti aspetti, sia per la salute che in caso di interventi di protezione civile. Questa esperienza di oggi è meravigliosa, è un arcipelago di isole formative ma anche di competenza, professionalità, passione, che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio, solidale e generoso come lo sono le vostre attività da volontari.”

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori della manifestazione per l’ottima riuscita dell’evento all’insegna del soccorso, che segna una ripartenza sinergica delle attività di formazione condivisa tra le associazioni.

Fonte: Misericordie, ANPAS e CRI - Empoli