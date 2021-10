Riqualificazione via Pisana, modifiche alla viabilità

Senso unico con direzione verso Firenze in via Pisana nel tratto compreso tra gli incroci con via delle Fonti e via Nazioni Unite, per consentire la riqualificazione della strada che prevede l’asfaltatura della semicarreggiata. Il senso unico, da lunedì 4 ottobre 2021, resta in vigore fino a fine lavori. Per chi viaggia in via Pisana in direzione di Lastra a Signa la viabilità alternativa indicata dall’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale segue il percorso lungo le vie Nazioni Unite, 1 maggio, 8 marzo, Borgo ai Fossi, Pratoni, Europa, Stagnacci per rientrare in via Pisana.