Semafori lungo le linee della tramvia: un software per ottimizzare i tempi

Sull’adeguamento dei semafori lungo le linee della tramvia il presidente della Commissione urbanistica e territorio Renzo Pampaloni ha presentato un question time, al quale ha risposto l’assessore Stefano Giorgetti.

“È stato introdotto ed utilizzato un nuovo software per ottimizzare i tempi dei semafori lungo la linea tranviaria T1 da piazza Stazione al Quartiere 4 e sono già stati adeguati alcuni degli impianti più complessi come via Arcipressi, piazza Batoni e piazzale della Federiga con una ottimizzazione dei tempi semaforici.

Un software - ha ricordato il presidente Pampaloni – che potrebbe portare miglioramenti in tutta la città se gestito da un’unica centrale operativa e mediante adeguamenti dei semafori lungo tutti i percorsi della tramvia. Come ha confermato l’assessore Giorgetti sulla linea 1 è stato modificato l’impianto che è il medesimo anche sulla linea 2. Adesso sulla linea 1, in piazza Batoni, il traffico stradale è migliorato quando prima le code delle auto provocavano rallentamenti anche in ingresso in città.

L’obiettivo è armonizzare e sincronizzare gli impianti semaforici del tram con gli impianti semaforici utilizzati per il traffico cittadino gestiti da Silfi, obiettivo che sarà raggiungibile quando avremo tutto il sistema gestito da un unico gestore, Silfi per l’appunto. Siamo tutti in attesa– ha concluso il presidente della Commissione urbanistica e territorio Renzo Pampaloni – di vedere quanto prima queste modifiche. Il coordinamento tra gli impianti semaforici aveva bisogno sicuramente di miglioramenti: bene che si sia provveduto a modificare il software”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa