Biblioteca Montespertoli, orario continuato e prolungato

La Biblioteca Ernesto Balducci a Montespertoli situata all’interno del Centro Culturale “Le Corti” rinnova le sua identità con due importanti novità: da oggi, martedì 5 ottobre, l’orario di apertura della biblioteca sarà ulteriormente prolungato grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Bibli.a.mus che si occuperà dell’apertura straordinaria dalle 19 alle 21 dal martedì al venerdì. Quindi già da oggi l’orario settimanale prevede dal martedì al venerdì un’apertura continuata dalle 9 alle 21 ed il sabato dalle 9 alle 19. Questo importante cambiamento, anche in vista dei mesi più freddi, risponde al bisogno dei cittadini di avere un luogo a disposizione di tutti sempre aperto per lo studio o per organizzare gruppi di lavoro.

Inoltre, le operatrici della biblioteca, continuano con le attività del sabato mattina per i bambini. Già per sabato 9 ottobre sarà possibile prenotarsi per un laboratorio. Nel dettaglio le attività previste:

- 9 ottobre 10:00, “La scatola delle emozioni”, lettura e laboratorio rivolto a bambini dai 4 a 6 anni.

- 23 ottobre 10:00 “A sbagliare storie”, lettura e laboratorio rivolto a bambini dai 6 a 10 anni

- 6 novembre 16:00 “Caccia al tesoro in biblioteca”, lettura e laboratorio rivolto a bambini dai 7 a 10 anni.

- 20 novembre 16:00 “Il mio albero”, lettura e laboratorio rivolto a bambini dai 5 a 10 anni.

- 4 dicembre 16:00 “Costruisci il tuo addobbo di Natale”, lettura e laboratorio rivolto a bambini dai 5 agli 8 anni

- 18 dicembre 16:00 “Creo il mio biglietto di Natale”, lettura e laboratorio rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni

Tutti i laboratori sono su prenotazione e gratuiti chiamando il numero 0571600228 -260 oppure scrivendo a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

La biblioteca, inoltre, ha ottenuto da parte del Ministero della Cultura un contributo di 9.204,87 euro per l’acquisto libri, finalizzato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Lo scorso primo settembre è stato infatti approvato, con decreto della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministro della Cultura, l’elenco delle biblioteche beneficiarie del ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali’ destinato al sostegno della filiera dell’editoria libraria e la biblioteca di Montespertoli ha ottenuto il contributo massimo previsto. Nelle prossime settimane saranno acquistati nuovi libri che saranno poi disponibili per il prestito. È possibile suggerire i titoli da acquistare mandando una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it.

“Si tratta di novità importanti per il nostro centro culturale e per la nostra biblioteca, frutto di un lavoro importante dell’Amministrazione in collaborazione con l’Associazione Culturale Bibli.a.mus che, negli anni, ha organizzato numerose iniziative e contribuito in maniera importante alla vita del centro culturale. L’ampliamento notevole dell’orario di apertura, insieme alla ristrutturazione degli spazi, consentirà di vivere gli ambienti a 360° e di accontentare tutti, dalle famiglie, agli studenti universitari, ai lavoratori che potranno trovare la biblioteca aperta fino al dopocena. Allo stesso tempo, il contributo per l’acquisto dei libri consentirà di ampliare ulteriormente i volumi disponibili per il prestito, andando incontro anche alle richieste dei nostri utenti e cittadini” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa