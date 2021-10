Bruciano rifiuti speciali, due denunce

Stavano bruciando infissi, parquet e altro materiale all'interno di un terreno privato, vicino a una casa in ristrutturazione. Inoltre erano presenti rifiuti misti da demolizione, metalli, materiali ingombranti domestici. Il tutto era a lato di un edificio in cui erano in corso dei lavori.

Due persone sono state denunciate a Pian dell'Isola (Rignano sull'Arno) in violazione del Testo Unico Ambientale, per Gestione illecita di Rifiuti Speciali e Smaltimento Illecito di rifiuti mediante combustione. Il cantiere e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro penale dei corpi di reato e/o cose pertinenti il reato stesso, ritenuti necessari per l’accertamento dei fatti.