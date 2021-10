Educazione in circolo, parte il doposcuola all'Arci Pannocchia di Ponte a Egola

Il Circolo ARCI C. Pannocchia presenta da quest’anno : "Educazione in circolo", un doposcuola per bambini della scuola primaria a partire da Ottobre 2021.

Il doposcuola avrà luogo ogni Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso i locali del circolo Arci C. Pannocchia” in Via della Gioventù, 1, a Ponte a Egola (PI).

Il progetto nasce con l’obiettivo di fornire sostegno ai bambini durante lo svolgimento di compiti, studio e attività di potenziamento al fine di garantire un apprendimento in linea coi programmi ed i metodi dei diversi percorsi scolastici.

La proposta educativa include momenti ludici e laboratori creativi che si presentano come veicolo per creare momenti di aggregazione, scambio e conoscenza imprescindibili per il percorso di crescita e formazione individuale.

Durante ogni incontro, verrà inoltre offerta, da parte del Circolo, una merenda per tutti i bambini. Per i nuovi partecipanti il primo incontro di prova è gratuito. Grazie alla formula flessibile, a sostegno di particolari esigenze, è possibile iscriversi anche per un solo incontro settimanale.

Il Circolo ARCI C. Pannocchia si impegnerà affinché i pomeriggi con “Educazione in Circolo” possano essere occasioni stimolanti e divertenti per imparare e socializzare insieme agli altri bambini!

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile contattare:

Marco: 3805026367 Virginia: 3483470365

Fonte: Ufficio stampa