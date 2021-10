Galli e Picchielli (Lega): "Tagli alla sanità empolese, ci vanno di mezzo 15 oss"

“Non passa giorno - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale ad Empoli - in cui le cronache giornalistiche non riportino notizie di tagli nel delicato settore della sanità. Anche l’ospedale empolese non è immune da questa abitudine ed ora nel mirino, come riferisce la Cgil, sono finiti 15 Oss che avevano un contratto di lavoro ormai pluriennale, pur se interinale.

I conti del bilancio non tornano e quindi l’Asl Toscana Centro, oltre a bloccare le assunzioni degli infermieri, si priva pure del supporto dei predetti operatori socio-sanitari. Attenzione, però continuando ad eliminare posti di lavoro, si rischia di non poter più offrire un servizio adeguato ai degenti. Insomma invece che potenziare la sanità territoriale, la Giunta toscana continua imperterrita nella sua opera d’inaccettabile smantellamento di un comparto particolarmente rilevante per tutti noi.”

Fonte: Lega Toscana