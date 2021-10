Lavori per i marciapiedi a Lazzeretto e Cerreto Guidi

Nei giorni scorsi sono stati avviati i lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche e la creazione di marciapiedi in Via di Corliano, a Cerreto Guidi e in Via Trento, a Lazzeretto.

L’intervento in Via di Corliano si rende necessario per realizzare l’abbattimento delle barriere architettoniche nel percorso di collegamento tra l’area residenziale di Via Carlo Alberto dalla Chiesa e il cimitero del capoluogo, completando così il marciapiedi da quel punto fino all’incrocio con Via Torribina e Viale Giacomo Matteotti (dove è ubicato il cimitero).

L’intervento in Via di Trento, a Lazzeretto, nasce invece dall’esigenza di eliminare le barriere architettoniche e di riqualificare questo tratto di strada.

“Gli interventi di nuove tratte di marciapiedi o il loro adeguamento - commenta l’Assessore Alessio Tanganelli – sono mirati alla cura, al decoro e alla sicurezza dei nostri cittadini. E’ un impegno che stiamo portando avanti da molto tempo anche su altri luoghi del nostro territorio per renderlo più sicuro e facilmente fruibile. Le manutenzioni, per quanto grande sia l’attenzione, non finiscono mai e come Amministrazione comunale continueremo a considerarle una priorità”.

I lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la realizzazione dei marciapiedi, sono stati finanziati con un investimento complessivo di € 90.000 nell’ambito del ”Decreto crescita”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa