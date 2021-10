L'hair stylist è il “maestro” delle acconciature e della bellezza

Fare acconciatura è un'arte! La colorazione, il taglio capelli eseguiti da maestri parrucchieri è una capodopera! Ogni “master” deve conoscere le tendenze e di rispondere alle domande e alle esigenze dei clienti. Quindi, il concetto di bellezza viene creato dall'unione creata “maestro-cliente” e dalle loro idee insolite. L'arte dell'acconciatura ha fatto passi giganteschi. Le donne francesi scherzano sul fatto che trovare un buon parrucchiere è molto più difficile che sposarsi con successo, e la cosa più paradossale è che lo sia davvero. Un parrucchiere deve avere una natura creativa e la capacità di creare non solo splendore “sulla testa del cliente”, ma anche buon umore. Un parrucchiere è un maestro del suo mestiere nel campo del taglio, della colorazione, è anche una “sorta” di guaritore che si prende cura della salute dei capelli.

Per creare la bella pettinatura l'hair stylist ha bisogno di talento, di prodotti di altissima qualità: spray, shampoo, condizionante, mousse, lacca per capelli e di migliori strumenti “assistenti”: arricciacapelli, piastre per capelli, asciugacapelli, tagliacapelli, bigodini e diversi altri dispositivi per lo styling dei capelli.

Cosa fa un parrucchiere

Il parrucchiere realizza diversi tipi di tagli di capelli, colorazioni, permanenti e acconciature, tratta i capelli, realiza extension, la laminazione, corregge la forma dell'acconciatura, così come i baffi e la barba degli uomini, fa trecce e diverse altre acconciature. Alcuni parrucchieri sono specializzati nella produzione di parrucche. Un parrucchiere può essere uno specialista in acconciature da donna, uomo o bambino o un parrucchiere “versatile”. Ma i veri “maghi” sono gli stilisti. Non solo riordinano i capelli, ma cambiano anche l'immagine, sono in grado di enfatizzare i vantaggi e nascondere i difetti del cliente con l'aiuto dell'acconciatura.

Una pettinatura impeccabile non è difficile da ottenere. Sia che si tratti di uno chignon sofisticato, che di capelli lisci o di riccioli meravigliosamente ondulati, qualsiasi acconciatura ha bisogno di 4 elementi importanti:

Resistenza - la qualità più importante di un'acconciatura!

L'acconciatura è resistente? Significa che ti divertirai tutto il giorno! Essa può mantenere intatto il suo aspetto, se adeguatamente creata. Per una maggiore resistenza, in caso di riccioli, si può applicare la schiuma. Questo prodotto darà loro forza, definirà la loro forma, così manterranno il loro aspetto “mosso e glam” per tutto il giorno!

La fissazione è essenziale se la giornata richiede sforzo fisico!

Riccioli o capelli lisci a volte richiedono lacca per capelli. Pertanto, la tua pettinatura durerà più a lungo, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o di sforzo. La lacca per capelli è un prodotto incredibile che ordina facilmente la pettinatura, senza caricarla.

La brillantezza è importante per il bell'aspetto!

I capelli “brillanti” saranno sempre fantastici! Se i tuoi capelli hanno una tonalità opaca, usa uno spray per la brillantezza dei capelli. Godrai di un aspetto fresco e vivace e le tue “ciocche” appariranno sempre luminose e sane. Completa la tua pettinatura con uno spray lucidante formulato per aiutare a proteggere i tuoi capelli dagli effetti dell'umidità e dei raggi UV o cerca gli spray che aggiungono lucentezza e volume ai capelli dalla radice.

Un'acconciatura impeccabile “si indossa con atteggiamento adatto”!

L'ingrediente “chiave” per una pettinatura perfetta è l'atteggiamento. Ogni donna deve avere fiducia nelle proprie forze e nel proprio potere di ispirazione. In questo modo, “indosserà” la sua pettinatura con sicurezza e atteggiamento.

Importante!

Quando hai un evento importante in cui l'aspetto generale deve essere impeccabile, rivolgiti ai servizi di un buon parrucchiere. "Non improvvisate a casa e non andate sull'idea che, se ad un certo punto andasse, il risultato sarà garantito lo stesso. L'hairstylist ha competenza, una ricchezza di informazioni ed esperienza che ti salverà da qualsiasi situazione".

Con esso, sarà facile essere bella, speciale ed elegante!