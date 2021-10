Marciapiedi a Anselmo, il Comune incontra i cittadini

Giovedì 7 ottobre l’Amministrazione Comunale di Montespertoli, insieme ai tecnici del Servizio Lavori Pubblici, incontreranno i cittadini della frazione dell’Anselmo per un’assemblea pubblica sul secondo step del progetto esecutivo del nuovo percorso pedonale. Il progetto riguarda il secondo stralcio dell’intervento di messa in sicurezza stradale e di mobilità dolce nella frazione, in parte già avviato con l’aggiudicazione del primo lotto di lavori avvenuta in queste settimane e dunque in partenza.

Questo investimento – dal quadro economico complessivo di 700.000 EURO – permetterà il collegamento dell’abitato della frazione e consentirà una fruizione di tutto l’Anselmo in piena sicurezza, regolando con maggiore efficacia anche il traffico veicolare lungo la strada provinciale. A questo proposito, la Giunta Comunale intende mettere la bozza del progetto a disposizione della cittadinanza per raccogliere contributi utili a migliorarlo.

L’appuntamento è, dunque, per giovedì 7 ottobre alle ore 18:00 presso il circolo ARCI di Anselmo.