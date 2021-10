Occupano casa in ristrutturazione per seccare 9 kg di marijuana: indagini in corso

Stavano approfittando dell'assenza dei proprietari di una casa in fase di ristrutturazione, utilizzando gli spazi al momento disabitati come essiccatoio per le piante di marijuana. È successo a Cercina, sopra Sesto Fiorentino, ed è quanto scoperto dai carabinieri.

Sono stati sequestrati in tutto 9,4 kg di piante, che si trovavano agganciate a dei tubi metallici sistemati nella cantina dell'abitazione in ristrutturazione. La zona è stata perlustrata dai militari, ma non sono state trovate coltivazioni di marijuana. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.