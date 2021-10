Palio dei Carretti di Castra, 63 piloti in gara: i risultati

Grande successo oltre tutte le previsioni per il 6° palio dei carretti in di Castra, frazione del comune di Capraia e Limite promossa dall'Associazione Castra Civico 50.

Non è mancata l'azione e lo spettacolo, per una corsa d’altri tempi; rievocativa ed un po' goliardica che ha avuto come protagonista l’antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere anche se rivisitati, di chi, con una tuta protettiva, un casco ed un paio di guanti di pelle si lancia su mezzi auto costruiti, con coraggio e temerarietà lungo il percorso, non usando il motore, ma sfruttando solo la forza di gravità in discesa.

Hanno partecipato alla gara ben 57 equipaggi per un totale di 63 piloti, cifra record delle 6 edizioni fin qui disputate, con iscritti provenienti oltre dalla Toscana, anche da Brescia, Parma,

Savona, Rimini che si sono sfidati in 4 discese cronometrate lungo il percorso di 900 metri che si snodava interamente lungo l'abitato di Castra.

Equipaggi che si sono sfidati nelle 11 categorie ufficiali ammesse dal Comitato Organizzatore: tre con ruote a cuscinetto (la categoria cuscinetto con equipaggio singolo, la categoria cuscinetto con equipaggio doppio e i carretti tradizionali); sei con ruote di gomma (bob singolo, gommato singolo, kart senza motore, kart tradizionale, minikart, , e carretto folkloristico); i i Drift trikes dei particolari tricili che fanno della derapata la loro principale peculiarità, le Gravity Bikes delle particolari biciclette adattate per la discesa. Inoltre la partecipazione è stata arricchita dalla presenza di atleti delle discipline inline (tra cui il neo campione del mondo Renato Pennuti) e longboard provenienti dal mondo dello skateboard.

E' stata una sfida accesa e combattutissima che si è giocata sul filo dei centesimi nelle varie categorie ammesse alla gara, le classifiche erano stilate in base alla somma delle 2 migliori prestazioni cronometriche di ciascun pilota.

Notevole lo sforzo per l'Associazione Castra Civico 50 per l'organizzazione della gara: per l'allestimento del tracciato con la protezione dei punti critici del percorso con l'utilizzo di 80 bancali e 500 balle di paglia, per il presidio del percorso con 30 persone impiegate in varie mansioni, il presidio dei punti di accesso al percorso coadiuvati dalla VAB sezione di Limite sull'Arno, i contatti radio del tracciato gestiti da Associazione Radioamatori Italiani e dalla Radio Associazione Valdelsa, la Pubblica Assistenza Croce d'oro Limite Sull'Arno per il servizio sanitario e i membri dell'associazione locale per la funzione di commissari gara, la conduzione della risalita dei carretti dall'arrivo alla partenza e per la cura e la gestione del pranzo per tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori.

Un impegno ripagato oltre dalla inaspettata adesione dei piloti, dal grande afflusso di pubblico che grazie al meteo clemente ha seguito con calore e partecipazione le 4 discese di gara. Tutti questi fattori hanno reso questa manifestazione un successo sorprendente.

Di seguito in sintesi i risultati nelle varie categorie:

Categoria Cuscinetto tradizionale: 1° Paggetti Fabrizio (Arezzo) 2° Righi Diego (Arezzo) 3° Ricotta Andrea (Fiano)

Categoria Cuscinetto singolo: 1° Fiaschi Andrea (Castelfiorentino) 2° Fiaschi Fabrizio (Castelfiorentino) 3° Carfagnini Kevin (Castelfiorentino)

Categoria kart tradizionale: 1° Felisa Stefano (Parma) 2° Bardazzi Mario (Prato) 3° Dinelli Luca (Lucca)

Categoria kart da discesa: 1° Barsotti Federico (Capannori) 2° Targhetti Spartaco (Brescia) 3° Gazzano Mario (Savona)

Categoria carretto folkloristico: 1° Crimi Settimo (Parma) 2° Danieli Gianni (Bologna) 3° Manattini Mirco (Lucca)

Categoria carretto gommato singolo: 1° Bessi Gianluca (Peccioli) 2° Giuntinelli Stephen (Peccioli) 3° Cordovani Alessio (Peccioli)

Categoria carretto cuscinetti doppio: 1° Ghinassi Daniele / Lapini Andrea (Arezzo) 2° Rossi Paolo / Chiaravalel Felice (Bologna) 3° Rapini Matteo / Lapini Emanuele (Arezzo)

Categoria Drift Trike: 1° Genovesi Corrado (Porcari) 2° Bolognesi Walter (Vernio) 3° Balloni Massimo (Massa)

Categoria Gravity Bike: 1° Lusini Luca (Cerreto Guidi) 2° Balducci Massimo (Rimini) 3° Mari Iuri (Montelupo Fiorentino)

Categoria Minikart: 1° Barsotti Luca (Capannori) 2° Crudeli Maurizio (Lucca)

Categoria Bob singolo: 1° Franchi Maurizio (Villa Basilica)

Fonte: Ufficio stampa