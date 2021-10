All'Università di Siena torna in presenza la Career Week

Una settimana di incontri e appuntamenti dedicati all'orientamento al lavoro per gli studenti e i laureati dell'Università di Siena: dall'11 al 14 ottobre, dopo l'edizione digitale dello scorso anno, torna in presenza la Career Week, pensata per rendere più semplice ed efficace l'incontro tra i giovani e le aziende.

Sono tanti gli appuntamenti della settimana, che culminerà giovedì 14 ottobre con il tradizionale Career Day, dalle ore 9 alle 17,30 nel cortile del rettorato e nel chiostro all'aperto di San Francesco, per un'edizione "diffusa" che permetta di mantenere il distanziamento. Qui i ragazzi potranno incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane delle 32 aziende partecipanti, che hanno posizioni aperte di lavoro e stage, presentare personalmente i propri curricula agli stand allestiti per tutta la giornata, sostenere brevi colloqui, raccogliere informazione sui profili professionali richiesti. Per partecipare al Career Day è richiesta la prenotazione online e i colloqui saranno programmati a invito.

Precederanno il Career Day alcuni meeting point, punti di orientamento e incontro per studenti e laureati, in cui i manager delle risorse umane di alcune aziende forniranno informazioni utili sulle competenze e i profili ricercati. Lunedì 11 l'appuntamento sarà con Banca Monte dei Paschi di Siena, martedì 12 con Gsk e mercoledì 13 con P&G. Sempre mercoledì si svolgerà l'Alumni Day, dalle 16,45 nell'aula magna del rettorato e in streaming sui canali social di USiena Alumni e dell'Ateneo (iscrizioni online). Gli alumni dell'Università di Siena racconteranno le loro esperienze di mentoring, affrontando i temi del cambiamento nel mondo del lavoro, parlando del curriculum e della crescita professionale.

Gli studenti e e i laureati possono partecipare agli appuntamenti proposti sul portale Career service JobTeaser del Placement office - Career service dell'Università di Siena, che ha organizzato la settimana di orientamento al lavoro

Tutte le informazioni sono on line all'indirizzo https://orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-il-lavoro/career-week-2021

Di seguito l'elenco delle aziende che partecipano alla Career Week 2021

ACQUEDOTTO DEL FIORA, ADABRA, ALLEANZA ASSICURAZIONI, AMBROGIO, BANCA MEDIOLANUM, BANCA MPS, BE MANAGEMENT CONSULTING, BENEFIND, CALZEDONIA, CASTEL MONASTERO, CHANGE CAPITAL, CHIANTIBANCA, DELOITTE, DINAMO, E-ONE GROUP, GRUPPO KOS, GSK, IGENIUS, JOIN BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING, JSB SOLUTIONS, LAIKA CARAVANS, LIPARI PEOPLE, MANPOWER, NTT DATA ITALIA, P&G, PQE GROUP, PR INDUSTRIAL, PROMETEIA, PROMETEO, QUEST-IT, SINTRA DIGITAL BUSINESS, TRIGANO

Fonte: Università di Siena