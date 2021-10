Bando affitti Empolese Valdelsa aperto, come partecipare

Da oggi, mercoledì 6 ottobre, fino al 5 novembre 2021 è aperto il bando per il contributo affitti che viene erogato dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ad integrazione del canone di locazione ai cittadini che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria che verrà stilata a seguito della compilazione delle domande.

Il Fondo Affitti è un aiuto economico per chi paga un canone di locazione in un alloggio privato.

Per ottenere l'erogazione del contributo è necessario essere residenti in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione, presentare una certificazione dalla quale risulti un ISE 2021 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a €. 28.770,41 e non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Possono presentare domanda anche i soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente tra € 28.770,42 e € 35.000,00 che presentino una autodichiarazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

La riduzione del 25% deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente , o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).

Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19 il limite ISEE è aumentato a 35.000,00 euro, in tal caso l’ISEE da considerare e su cui calcolare l’incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE ordinario o ISEE corrente se presentato.

Le domande per il fondo affitti dovranno pervenire all'Unione dei Comuni, con le modalità indicate nel bando e nei siti dei Comuni facenti parte dell'Unione, entro il 5 novembre 2021. Presso i singoli Comuni sono disponibili i moduli prestampati con le relative istruzioni per la compilazione.

La modulistica inoltre è scaricabile da domani, giovedì 7 ottobre, su www.empolese-valdelsa.it e dai siti comunali degli undici enti dell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa