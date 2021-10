Corsi primo soccorso alla Pubblica assistenza di Fucecchio, come partecipare a Stabbia

Ripartono i corsi di Primo Soccorso alla Pubblica Assistenza di Fucecchio che, quest’anno, per garantire le giuste distanze e applicare le corrette normative anti COVID, si terranno presso il salone del circolo ricreativo di Stabbia, in Via Provinciale Francesca 110.

Il corso è rivolto a tutti i cittadini con età maggiore di 16 anni.

Non solo per coloro che vorrebbero intraprendere un percorso di volontariato all‘interno della nostra associazione, ma anche per tutte le persone che voglio apprendere le manovre base salvavita.

Ogni anno ci sono circa 60 mila decessi causati da arresto cardiaco, conoscere la procedura del Bls (supporto vitale di base) intervenendo con un massaggio cardiaco di qualità può far la differenza!!

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di soccorritore di livello base, riconosciuto a livello regionale ma non idoneo ai fini lavorativi secondo la legge 81/2008.

Certi di una partecipazione numerosa, così da poter formare nuove forze in supporto alla popolazione fucecchiese.

Per le adesioni contattare 05711601147, la nostra pagina Facebook oppure presso la nostra sede in via Ugo Foscolo 22 a Fucecchio.

Fonte: Pubblica assistenza di Fucecchio