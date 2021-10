Ecco la nuova Giunta di Santa Luce

Giamila Carli, dopo essere stata rieletta Sindaco di Santa Luce, ha provveduto a nominare i due assessori,ad affidare loro le deleghe e a insediare la giunta comunale. Si tratta di Patrizio Loprete, già componente della giunta municipale nella passata consiliatura, e di Valerio Bellagotti. Le deleghe sono state così distribuite .Giamila Carli ha tenuto per sé le deleghe alla sanità, al personale, al bilancio, all’urbanistica, all’edilizia e pianificazione territoriale nonché alle politiche agricole, forestali e venatorie.Patrizio Loprete è il nuovo vicesindaco. Si occuperà di politiche sociali, cultura, pace e diritti umani, sviluppo economico e innovazione, sicurezza urbana e polizia municipale, trasporti e protezione civile.A Valerio Bellagotti sono state affidate le deleghe a lavori pubblici, alla manutenzione e al decoro, alle politiche ambientali e giovanili, all’istruzione, allo sport e all’associazionismo.Il sindaco, Giamila Carli, ha così commentato: «Ho provveduto a nominare la giunta, dopo il successo alle elezioni del 3-4 ottobre, tenendo presenti i criteri della continuità e del rinnovamento. Fin da subito ci siamo messi al lavoro per realizzare quanto previsto nel programma di coalizione. Sarà un lavoro corale. Personalmente avrò cura che tutti i componenti della maggioranza consiliare s'impegnino per costruire insieme il futuro della nostra comunità, attraverso l'attribuzione di deleghe specifiche»

Fonte: Ufficio Stampa