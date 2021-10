Elezioni, IV: "Soddisfazione per Reggello e Sesto"

Terminata la tornata elettorale nella Provincia di Firenze con due comuni al voto, Reggello e Sesto Fiorentino, dove Italia Viva ha corso in coalizione con PD e forze civiche nel primo caso e in solitaria nel secondo, i due cooordinatori, Francesco Grazzini (Firenze) e Tommaso Triberti (metropolitano), tirano le somme dati alla mano.

"Innanzitutto ci tengo ad esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti dalle liste e dai candidati di Italia Viva in provincia di Firenze. Un grazie quindi ai cittadini per la fiducia e a tutti i nostri candidati, volontari e militanti per lo straordinario lavoro fatto. A partire dall’ottimo 6,6% di Sesto Fiorentino, dove siamo stati l'unica forza politica, a parte ovviamente quella del Sindaco uscente per ovvie ragioni, a mantenere la percentuale delle regionali dello scorso anno. Ma anche su Reggello, dove la lista Reggello Viva, da noi sostenuta, ha raggiunto il 13% ed eletto due consiglieri." Così Triberti sui dati elettorali che poi prosegue. “Il lavoro da fare resta molto, ora dobbiamo proseguire con lo stesso impegno e determinazione sulla strada delle idee e della concretezza, lavorando per costruire uno spazio nuovo nel campo del riformismo”