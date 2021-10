Ferito in una zona impervia mentre raccoglie funghi, salvato dal soccorso alpino un 77enne

Un cercatore di funghi si è infortunato in un bosco sull'Appennino Pistoiese a Prunetta. L'uomo, 77 anni, dopo una caduta in un'area impervia ha riportato traumi nella parte inferiore del corpo. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino che una volta raggiunto l'infortunato, le squadre hanno provveduto a stabilizzarlo e metterlo in barella. Da lì è stato trasportato fino alla strada dove c'era un'ambulanza che lo ha trasferito in ospedale.