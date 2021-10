Frana di via Polvereto, il Comune cerca oltre 300mila euro

Nel corso dell’ultima seduta della Giunta Comunale di Montespertoli è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di messa in sicurezza della frana di via Polvereto.

L’intervento – ancora nella sua fase preliminare di progettazione – consiste nell’installazione di 21 pali di fondazione armati con gabbia in acciaio, gettati con calcestruzzo e lunghi 15 metri, con travi di testa, rifacimento della sezione stradale, opere di regimazione delle acque e messa a dimora di essenze arboree. Il quadro economico complessivo dell’investimento è di 328.000 euro includendo lo stadio esecutivo della progettazione e la direzione dei lavori, mentre le lavorazioni incidono sul suddetto quadro economico nella misura di 209.000 euro.

L’opera si rende necessaria dal momento che i fenomeni di maltempo verificatisi all’inizio del 2021 hanno generato un movimento franoso sul sottoscarpa della strada comunale per 15 metri lineari, che ha prodotto una localizzata perdita della banchina stradale e una deformazione della sede viaria che interessa la viabilità per ulteriori 30 metri.

Lo studio di fattibilità fa parte del programma di interventi che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo sin dal primo momento per mettere in sicurezza l’area: tra questi, il primo investimento emergenziale ha riguardato una migliore regimazione delle acque piovane, effettuata mediante l’intervento della squadra degli operai comunali.

Sono in corso, a questo proposito, le attività per la ricerca di finanziamenti per danni provocati dagli eventi metereologici avversi: il Comune, in questo senso, si è attivato presso i canali regionali competenti e intende mettere a disposizione tale studio di fattibilità tecnico-economica come base per l’attrazione dei fondi e l’espletamento delle successive procedure di gara.

"La volontà del Comune di Montespertoli è quella di attrarre sempre più risorse esterne per la cura del territorio e la sua messa in sicurezza. La nostra è una zona complessa dal punto di vista idrogeologico ed è per questa ragione che stiamo facendo di questo tema uno degli obiettivi strategici del Servizio Lavori Pubblici", spiega il vice sindaco Marco Pierini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa