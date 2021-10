Giovani imprenditori Confindustria in barca con Canottieri Limite

I Giovani imprenditori sono scesi in barca alla sede dei Canottieri Limite, dove si è svolto un incontro organizzato da Confindustria. Nell’ambiente interno i partecipanti si sono confrontati e hanno ricevuto input motivazionali dalla docente Laura Artusio, direttrice della società “Perlab” spin-off Università di Firenze, che poi sono stati messi in pratica scendendo in barca in gruppi coordinati per cercare di dare il meglio di sé in un confronto sinergico. Bello vedere questi giovani che mettendosi in gioco in uno sport formativo, nel canottaggio in questo caso, cercano di trasferire lo sforzo di coordinazione necessario a far andare le barche anche nell’ambito lavorativo e dirigenziale. Oltre allo sforzo fisico e la formazione non è mancato il divertimento e la giornata si è conclusa in maniera piacevole.

Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze, Andrea Mortini ha commentato “lo scopo dei Giovani Imprenditori è soprattutto accrescere le competenze e le capacità della classe manageriale ed imprenditoriale del domani. Quest’oggi ci siamo messi in gioco per sviluppare la nostra capacità di fare squadra, che possa essere all’interno delle nostre aziende o all’esterno con i vari stakeholders”.