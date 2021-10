Travolto da un'auto giovane in bici, elisoccorso a Santa Croce

Elisoccorso Pegaso giunto a Santa Croce poco dopo le 17.15 per un incidente in cui un giovane di 10 anni in bici è finito investito da un'auto. Siamo in via Morandi, a pochi passi dal centro della cittadina del cuoio. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Pubblica assistenza locale. Per i rilievi è intervenuta la polizia municipale assieme ai carabinieri. Non sono ancora note le generalità del ragazzo, né l'entità delle ferite riportate dopo l'impatto. L'elisoccorso è giunto da Pisa al campo sportivo Buti. Il traffico nell'area dell'incidente è stato interdetto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO