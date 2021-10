Lavori alla rete idrica in via Roma: le modifiche al traffico

Partirà lunedì 11 ottobre il cantiere per i lavori di sostituzione degli allacciamenti idrici su via Roma, nel tratto compreso fra via Santelli e via di Castello. Un lavoro importante che porterà una soluzione definitiva alle perdite d’acqua che spesso si sono verificate sul tratto stradale. Per consentire lo svolgimento dei lavori, verrà istituito un senso unico su via Roma nelle ore di attività del cantiere - dalle 08.30 alle 18.00 di ogni giorno esclusi domeniche e festivi – e stabilite delle modifiche alla circolazione veicolare. In particolare:

Nel tratto di via Roma tra via Giuseppe Santelli e via di Porto (lotto 1) viene istituito il senso unico di marcia per chi si dirige verso Lastra a Signa; in conseguenza di questo, tutto il traffico che percorre via Roma con direzione di marcia da Lastra a Signa verso Indicatore-Campi Bisenzio-Prato viene deviato all’altezza di via di Porto e direzionato verso via Arte delle Paglia

Nel tratto fra via di Porto e via della Stazione (lotto 2) viene istituito il senso unico di marcia per chi si dirige verso Lastra a Signa; tutto il traffico che percorre via Roma con direzione di marcia da Lastra a Signa verso Indicatore-Campi Bisenzio-Prato, viene deviato all’altezza di via della Stazione per percorrere poi via Leonardo da Vinci, via Bruno Buozzi, via Spartaco Lavagnini, via F.lli Rosselli in senso unico, per riprendere la circolazione nei tratti successivi via Resistenza come nel lotto 1 per via Arte della Paglia

Nel tratto di via Roma fra via della Stazione e via di Castello (lotto 3), istituito il senso unico di marcia per chi si dirige verso Indicatore-Campi Bisenzio-Prato; i veicoli che percorrono via Roma con direzione di marcia verso Lastra a Signa vengono deviati all’altezza di Largo Capitelloni verso via XX Settembre, via degli Alberti, via Sorelle Gramatica, via degli Arrighi, via Cavalcanti a sinistra, per rientrare poi su via Roma

Rimane sempre consentito il transito degli autobus del Trasporto Pubblico Locale, degli scuolabus e dei mezzi di soccorso operanti in condizioni di emergenza: gli addetti dell’impresa Hidronord che svolgeranno i lavori assicureranno la presenza di un moviere che ne favorisca e garantisca il passaggio in sicurezza in ogni fascia oraria

«Una risposta decisiva al problema», commenta il sindaco Giampiero Fossi, «Si tratta di un intervento considerevole, un lavoro importante che si protrarrà per alcune settimane garantendo però la sicurezza e la piena percorribilità di una fra le vie principali del nostro territorio. Per evitare il senso unico alternato su via Roma, che avrebbe creato un eccessivo disagio, abbiamo studiato un percorso alternativo che potrà essere percorso nelle ore di attività del cantiere, riaprendo la viabilità su ambedue le carreggiate dalle 18.00 alle 08.30»

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa