Buongiorno sabato 2 ottobre in Cucinare che bontà internazionale ho dato la ricetta dell'Omelette della Provenza.

La Provenza una bellissima regione nel sud-est della Francia al confine con l'Italia e il Mar Mediterraneo, il suo paesaggio è molto vario: dalle colline ricche di vigneti e olivi, dalle foreste di pini ai campi di lavanda. A sud si trova la famosa Costa Azzurra.

L'omelette alla provenzale è molto saporita e aromatica perché si utilizzano diverse erbe come maggiorana, timo, cerfoglio, basilico, prezzemolo.

L'omelette è simile alla frittata, le uova sbattute sono l'ingrediente principali e vengono cucinate nel burro e poi una volta nella padella non devono essere girate.

Per i più curiosi metto un link dove potrete vedere i sette consigli per preparare una perfetta omelette e poi troverete anche delle accoppiamenti per farcirla:

www.salepepe.it/news/consigli-pratici/

Omelette della Provenza

Ingredienti

6 uova

30 gr di burro

una pizzico di maggiorana

un pizzico di timo

un pizzico di cerfoglio

2 cucchiai di panna

4 foglie di basilico

un ciuffetto di prezzemolo tritato

2 cucchiai di gruyère grattugiato

30 gr di emmental grattugiato

Preparazione

Per realizzare l'omelette alla provenzale dovete prendere una terrina, romperci dentro le uova, sbatterle e unirci la panna, un pizzico di sale e un po' di pepe. Una volta mescolato il tutto, aggiungeteci la maggiorana, il timo e il cerfoglio finemente tritati. Amalgamate ancora il preparato e poi versateci dentro l'Emmental grattugiato. A questo punto lavorate gli ingredienti, in modo da farli legare bene tra loro. Ad operazione conclusa, prendete una padella e fateci fondere il Burro . Una volta fuso, versateci dentro il composto preparato, mescolate per un attimo e poi lasciate cuocere la preparazione senza più mescolarla. Infine, dopo averla cosparsa di gruyère grattugiato, prezzemolo e basilico tritati, ripiegate l'omelette alla provenzale su sé stessa e portatela subito in tavola.

