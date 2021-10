Parte il bando ‘4 Good’ di Fondazione CR Firenze

Il rafforzamento delle capacità organizzative e manageriali delle organizzazioni non profit è l’obiettivo del nuovo bando ‘4 Good’ di Fondazione CR Firenze, all’interno del progetto diretto Siamosolidali. Saranno selezionate tre realtà della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto che intraprenderanno un percorso di accompagnamento personalizzato della durata complessiva di otto mesi. Un’occasione importante per migliorare le proprie dimensioni organizzative, aumentare la capacità di focalizzare risorse e impegno verso gli elementi più critici per migliorare la prestazione del proprio modello organizzativo.

Dal 2014 Fondazione CR Firenze, attraverso Siamosolidali, offre al Terzo settore un kit di strumenti e servizi ad hoc utili ad accompagnare le organizzazioni non profit ai cambiamenti in atto. Il bando ‘4 Good’ risponde a esigenze che si sono rilevate in particolare a seguito dell’emergenza Covid-19. Il forte impatto della crisi ha fatto emergere nelle piccole e medie realtà la consapevolezza di essere sfornite di risorse, capacità e strumenti adeguati. Criticità queste che, secondo quanto riportato dall'indagine svolta da Italia Non Profit, hanno costretto il 78% degli enti a sospendere le proprie attività, implicando un vertiginoso calo di produttività fino quasi a compromettere la sopravvivenza dell'organizzazione stessa.

Il laboratorio, con la collaborazione tecnica con LAMA e Federmanager Toscana, prevede un intervento in primis sulla componente organizzativa e manageriale, riconosciuta come leva molto efficace per migliorare in modo più durevole le strategie e dunque la resilienza delle organizzazioni. I partecipanti selezionati, all’interno della rete di Siamosolidali, avranno inoltre l’opportunità di usufruire dei servizi forniti da Impact Hub Firenze e godranno di una premialità di 3 mila euro da spendere a sostegno delle attività di miglioramento individuate e condivise durante il percorso.

“Con questo bando aggiungiamo un importante strumento a servizio del Terzo Settore – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze –. In linea con le altre opportunità offerte da Siamosolidali, mira al miglioramento delle capabilities delle organizzazioni non profit. La crisi pandemica ha senz’altro insegnato che la sopravvivenza di un ente è determinata innanzitutto dalla sua salute organizzativa. In quest’ottica il Terzo Settore forte di queste nuove consapevolezze si troverà pronto a vincere le nuove sfide che riserva il futuro”.

La scadenza del bando è il 1° dicembre 2021. Per informazioni e per presentare domanda (esclusivamente online) visitare il sito https://www.siamosolidali.it/bando-4-good/

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa