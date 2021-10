Peugeot 406 Coupé, raduno nazionale sulla Costa degli Etruschi

Dopo alcuni rinvii il dodicesimo Raduno Nazionale Peugeot 406 Coupé si svolgerà dall’8 al 10 ottobre 2021 sulla costa degli Etruschi, in una Regione bellissima e ricca di cultura, tradizione e ospitalità.

I raduni nazionali hanno sempre avuto uno spazio e una importanza fondamentale nella programmazione delle attività sociali condivise del Club. Hanno sempre permesso di trasferire e indirizzare nelle ore trascorse insieme, tutta quella comune passione per la Peugeot 406 Coupé, ma soprattutto di creare un senso di appartenenza al gruppo.

Sabato 9 ottobre percorreremo le più importanti strade della costa Etrusca alla scoperta dei panorami e delle strade più belle del mondo come ad esempio il Viale di Bolgheri, un lunghissimo rettilineo, chiuso ed ombreggiato su entrambe le sponde laterali da una fila di fittissimi cipressi secolari, che taglia in due la campagna maremmana, ricchissima in questa zona di viti ed ulivi. Durante il percorso faremo sosta presso una famosa cantina, pronta ad ospitare i partecipanti, per una degustazione di vini e prodotti locali: salumi, formaggi e tanto altro, mentre le Peugeot 406 Coupè saranno parcheggiate in una bellissima scenografia.

Al pomeriggio grazie alla collaborazione con “Garage del Tempo” ed “Italia with Love” sarà allestita all’interno del Comune vecchio di Bibbona una mostra sui lavori del designer Pietro Camardella nel suo periodo in Pininfarina (sue la Ferrari F40, F50, 456 e Mythos tra le tante). Sabato dopo la visita della mostra, Pietro Camardella terrà la conferenza “come nasce un Mythos” presso il Comune Vecchio di Bibbona.

Domenica 10 ottobre, assieme all'associazione di auto storiche "Garage del tempo" di Cecina esporremo sul piazzale del forte di Bibbona una selezione di autovetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano con una particolare attenzione al binomio Pininfarina e Peugeot.

La locandina della manifestazione è stata disegnata da Pietro Camardella.

Programma

Venerdì 8 ottobre 2021

17:00 Inaugurazione della mostra presso il Comune Vecchio di Bibbona, via G. Matteotti, 1

20:00 Cena presso ristorante tipico di Bibbona e rientro in albergo

Sabato 9 ottobre

9:00 Accredito partecipanti e partenza per tour dei borghi della costa Etrusca con sosta per visita di una famosa cantina della zona

13:00 Pranzo presso ristorante

15:00 visita della mostra e conferenza di Pietro Camardella: “Come nasce un Mythos”

18:00 Ritorno presso l’albergo

20:30 Cena di gala

Domenica 10 ottobre

9:30 Incontro con le vetture disegnate da Pininfarina sul piazzale del forte di Bibbona (LI)

13:00 Pranzo presso ristorante panoramico

15:00 Arrivederci al prossimo raduno!

segreteria@406coupe.it

www.406coupe.it

Fonte: Ufficio stampa