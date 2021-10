L’IRCCS Fondazione Stella Maris, la Fondazione Falanga per l’Autismo Onlus e il progetto europeo AIMS 2 TRIALs (Autism Research for Europe) invitano alla seconda edizione del Premio “Autismo senza Confini”, in programma venerdì 8 ottobre a partire dalle ore 14,30 presso l’Auditorium della Stella Maris, in viale del Tirreno 441 a Calambrone (Pisa).

Saranno presenti, tra gli altri, il Vescovo di San Miniato, Mons. Andrea Migliavacca, il Presidente della Stella Maris, avv. Giuliano Maffei, il Direttore della UO3 Psichiatria dello Sviluppo, prof. Filippo Muratori.

L’importante riconoscimento, istituito per premiare professionisti italiani che nel panorama internazionale si sono distinti nell’attività clinica e di ricerca nel campo dell’autismo, quest’anno viene attribuito a Giacomo Vivanti per i suoi importanti studi in questo ambito.

Giacomo Vivanti è Professore al Drexel Autism Institute di Philadelphia, dopo aver lavorato al Child Study Center della Yale University, al MIND Institute di Sacramento e in Australia. È autore di numerosi libri e articoli scientifici pubblicati su riviste scientifiche internazionali. È inoltre membro del comitato scientifico del «Journal of Autism and Developmental Disorders», la più importante rivista scientifica nel campo dell’autismo.

La cerimonia di venerdì 8 ottobre si aprirà alle ore 14,30 con una prolusione di Giacomo Vivanti dal titolo: “Costruire un percorso di ricerca sull’autismo: opportunità, vicoli ciechi e punti di svolta”. Alle ore 15,30 la consegna del Premio “Autismo senza Confini”, giunto alla seconda edizione, con la presenza dei vertici dei tre enti organizzatori dell’importante riconoscimento.

Chiuderà la cerimonia Elisabetta Salvatori, conosciutissima “RaccontaStorie” che di recente a Querceta (Lucca) ha trasformato il piccolo negozio di famiglia in un piccolo teatro: “La Fioreria delle Storie”. Elisabetta Salvatori leggerà “Jutta”, un brano tratto da “I Figli di Chiara” (Una Vita normale con l’autismo) di Eugenio Falanga. La sua voce ci porterà nello spazio intenso del percorso di vita di un ragazzo autistico.

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris