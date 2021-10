Omicidio Checcucci, si apre il processo: ipotesi premeditazione

La premeditazione è il punto chiave del processo Cascino. Si è aperto in aula il processo sul delitto dell'argine di Castelfranco di Sotto circa un anno fa, quando Luigi Cascino uccise Roberto Checcucci, entrambi di Fucecchio. Dopo settimane di ricerche, il vicino di casa Cascino venne arrestato e poi ha confessato.

L'omicidio era premeditato o no? Il pm contesta la premeditazione, reato per cui è previsto l'ergastolo. Se cade questa aggravante, la pena per Cascino potrebbe essere sui venti anni. Stando alla stampa pisana non ci sarà rito abbreviato, ma non saranno sentiti testimoni.

È stata inoltre decisa l'acquisizione di tutti gli atti, si procederà direttamente con la discussione. A fine ottobre ci sarà la requisitoria del pm, poi le arringhe. Potrebbe giocare un ruolo importante anche il 'memoriale' di Cascino: le lettere scritte alla moglie e una sua elaborazione dei fatti.