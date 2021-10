Pronto soccorso Empoli, Lega: "Situazione al limite"

“Non bastano gli incontri per risolvere i gravi problemi della Sanità toscana - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della competente Commissione in materia- ed anche l’ultimo vertice con i sindacati di categoria, siamo certi, testimonierà per l’ennesima volta, come dalle parole di circostanza non si passi, poi, a fatti concreti e risolutivi. Ad esempio pare al limite la situazione dei Pronto Soccorso di Empoli e Prato, dove la carenza di medici viene quotidianamente risolta con soluzioni tampone che, però, non possono durare in eterno. Vi sono, altresì- forti e perduranti carenze in campo infermieristico, ma anche i tagli tra gli Oss non possono passare inosservati. Probabilmente Giani e Bezzini dovrebbero, dunque, fare dei frequenti sopralluoghi negli ospedali per rendersi conto direttamente delle tante criticità colpevolmente irrisolte e non limitarsi a summit che, poi, non portano a risultati tangibili. Di questo passo l’assistenza sanitaria rischia, dunque, di collassare, con tutte le inevitabili e serie conseguenze per i cittadini toscani.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa