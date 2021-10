Riapre la Coop di Ponte a Greve: inaugurata la nuova galleria

Dopo l’incendio di giugno, che devastò i negozi del centro commerciale, la Coop di Ponte a Greve ha riaperto oggi. In mattinata, infatti, è avvenuta l’inaugurazione della galleria che da oggi ospiterà anche i servizi dedicati ai clienti di Unicoop Firenze, come la postazione per lo Spid al Super, il prestito sociale e il punto di ritiro Piùscelta e Prenotalibro nonché la possibilità di acquistare ricariche telefoniche, gift card, servizi CoopVoce, fare prenotazioni e acquistare biglietti del circuito Box Office, TicketOne, oltre a biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico.

New entry nella galleria restaurata è lo stand del progetto 'Abbraccia un albero', dai vita ad un bosco - sostenuto dalle donazioni di Unicoop Firenze, dei suoi soci e dei suoi clienti - per trasformare un'ex-area industriale lungo la FiPiLi nel primo bosco biosostenibile e partecipato d'Italia.

La tensostruttura temporanea inaugurata a fine luglio nel parcheggio resta attiva per la spesa.