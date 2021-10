Ricchezza e diseguaglianze in Italia, seminario con la Normale

Le dinamiche del reddito e della ricchezza in Italia sono al centro di un seminario online della Classe fiorentina di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore. Martedì 12 ottobre dalle ore 16 alle 19, studiosi ed economisti faranno il punto delle conoscenze attuali su élite, ricchi e ricchezza nel nostro paese, mettendo a confronto i più recenti studi empirici.

Sarà presentato il rapporto “La ricchezza in Italia”, curato per la Scuola Normale da Giulio Marcon (saggista, già parlamentare) che raccoglie i più recenti dati forniti da Banca d’Italia, Istat, Ministeri, Agenzia delle Entrate e da istituzioni internazionali (World Inequality Database, Credit Suisse e Forbes) per costruire un quadro aggiornato sulla distribuzione della ricchezza in Italia. Per andare oltre le cifre, sono state realizzate ventisei interviste a testimoni privilegiati italiani, appartenenti all’imprenditoria privata e pubblica, alla finanza, alle professioni, sulla percezione che i ricchi hanno di sé, su come considerano la ricchezza e come la usano, sulle disuguaglianze e sull’opportunità di politiche redistributive.

Nell’incontro saranno presentate altre ricerche negli interventi, per la Scuola Normale, di Donatella Della Porta (Gli studi su élite, ricchi e ricchezza), sulla evoluzione della riflessione sulla ricchezza nelle scienze sociali, e di Mario Pianta e Daniela Chironi (Ricchezza, disuguaglianze e comportamento elettorale in Italia) che esaminano le relazioni tra livelli di disuguaglianze e voto nelle regioni italiane. Nuovi dati su ricchezza e alti redditi saranno presentati da Salvatore Morelli - Università Roma Tre (La concentrazione della ricchezza personale in Italia, 1995-2016), Demetrio Guzzardi - Scuola Superiore Sant’Anna (Gli alti redditi in Italia: un’analisi dei dati regionali e comunali), Andrea Neri - Banca d’Italia (Gli sviluppi dell’indagine su ricchezza e disuguaglianze della Banca d’Italia), Maurizio Franzini - Sapienza Università di Roma (Ricchi per sempre? I ricchi e la mobilità sociale).

Al dibattito parteciperanno tra gli altri Giulio Azzolini - Università Ca’ Foscari Venezia, Elena Granaglia - Università Roma Tre, Linus Westheuser - Scuola Normale Superiore, Francesco Bloise - Università Roma Tre, Guglielmo Meardi - Scuola Normale Superiore, Michele Raitano - Sapienza Università di Roma.

Il seminario sarà coordinato dai professori Donatella Della Porta e Mario Pianta della Classe di Scienze politico-sociali. E’ possibile partecipare al seminario sul canale youtube della Scuola Normale.

