Rsa Meacci, il covid è andato via dalla casa di riposo di Santa Croce

A più di un mese di distanza dalle prime avvisaglie, alla Rsa Meacci di Santa Croce è stato chiuso il reparto covid. Lo annuncia il sindaco Giulia Deidda in un post su Facebook.

La casa di riposo non era stata inizialmente riaperta durante l'estate e le misure per le visite erano comunque restrittive. Nonostante ciò il virus si era diffuso sia tra gli anziani che tra gli operatori. I contagiati però erano in buone condizioni di salute e con le settimane sono avvenute le guarigioni.

Così commenta Deidda la felice notizia di oggi: "La gioia è indescrivibile, perché quando nelle scorse settimane avevamo saputo dei diversi contagi che purtroppo si erano verificati, avevamo avuto tanta paura. Ora è il momento del sollievo e dei ringraziamenti.

A Bruna e Vally va il mio pensiero commosso. A Iliana e Barbara, e a tutto il personale il mio grazie più grande per la tenacia, la forza, l'amore che ci hanno messo. Grazie alla dottoressa Loriana Meini e alla dottoressa Lucia Giuman dell'ASL Toscana Centro che ci hanno guidato e sostenuto nella battaglia più difficile contro il Covid. Grazie, per averci messo testa e cuore, alla responsabile della struttura, Sofia Capuano".