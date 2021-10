Spaccia di notte sotto la pioggia, arrestato

Un 34enne è stato arrestato per spaccio a Pescia. L'uomo, di origini marocchine, è stato sorpreso dai carabinieri in piena notte. A bordo di un'auto, ha preso una strada secondaria e si è fermato al bordo della via, come in attesa di qualcuno. Una persona a piedi, sotto la pioggia battente, si è avvicinata all'auto e lì i militari hanno deciso di far scattare il controllo. Nell'abitacolo della macchina sono state trovate due dosi di cocaina, oltre a 950 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. In casa del 34enne è stato trovato un kit per il confezionamento delle dosi. L'uomo è finito in manette e si trova sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.