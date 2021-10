Le supercar Mazzanti di Pontedera a Expo 2020 Dubai

Sotto il tema “Connecting Minds, Creating the Future” il 1° Ottobre 2021 ha ufficialmente aperto le porte Expo 2020 Dubai.

In questo importante contesto, il Comune di Firenze ha organizzato una missione istituzionale dedicata “al bello e al ben fatto” e Mazzanti Automobili è stata scelta per rappresentare le eccellenze italiane.

La missione istituzionale si terrà il 10 ottobre al Padiglione Italia e comincerà con un convegno con la partecipazione delle cariche più prestigiose del Comune quali Dario Nardella, sindaco di Firenze; Maurizio Bigazzi, Presidente di Confindustria Firenze; Luigi Salvadori, Presidente della Fondazione CR di Firenze; Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera di Commercio Firenze; Aldo Cursano, Presidente di Confcommercio Firenze; Alexander Pereira, Sovrintendente Maggio Musicale Fiorentino; Giorgia Giovannetti, Rapporti Internazionali Università degli Studi di Firenze; Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci; Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi e Andrea Bocelli, Fondazione Andrea Bocelli.

L’obiettivo della Missione è far conoscere l’incredibile potenziale del territorio Toscano, le sue bellezze e abilità manifatturiere. Per questo motivo, in seguito alla tavola rotonda, ci sarà la presentazione delle aziende che si sono contraddistinte per la loro capacità innovativa. Tra queste, Mazzanti Automobili presenterà la propria capacità sartoriale e l’attenzione verso il mercato emiratino, naturale sbocco per le hypercar Evantra, anche in versione estrema Millecavalli R.

“E’ un onore rappresentare le eccellenze italiane ad un evento così importante come Expo 2020 Dubai. Sarà un’occasione per far conoscere l’universo Mazzanti Automobili negli Emirati Arabi e per scambiare visioni e idee con aziende avanguardiste e personalità di alto livello”, afferma Luca Mazzanti, fondatore della casa automobilistica.

Fonte: Ufficio stampa